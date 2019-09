Der Landkreis München beteiligt sich an diesem Donnerstag, 12. September, am bayernweiten Sirenen-Probealarm. Weil in fast allen Kommunen mittlerweile Sirenen durch das Katastrophenwarnsystem Katwarn ersetzt worden sind, wird die Funktionsfähigkeit der Smartphone-App getestet. Um 11 Uhr wird über diese an viele Smartphones, auf denen die App installiert ist, eine Warnung ausgegeben. Lediglich in Ottobrunn heulen die Sirenen. Die Katwarn-App wurde seit ihrer Einführung 2016 von 40 364 Landkreisbürgern heruntergeladen, 464 Mal wurde der Dienst per SMS abonniert.