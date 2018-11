6. November 2018, 16:04 Uhr Katastrophenschutz Landkreis plant eigene Feuerwehrschule

Um im Ernstfall gerüstet zu sein, müssen Feuerwehrleute regelmäßig unter realitätsnahen Bedingungen üben. Das Foto zeigt einen Brandsimulator in der Feuerwache an der Aidenbachstraße in München.

In einem Neubau in Heimstetten sollen künftig Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis München ausgebildet werden und unter realistischen Bedingungen üben. Die Eröffnung ist für 2023 anvisiert.

Von Patrik Stäbler, Kirchheim

Bei der Suche nach einem Standort für ein Feuerwehr-Übungszentrum ist der Landkreis München fündig geworden: Eine solche Kreisfeuerwehrschule mit Übungshalle soll im Kirchheimer Gemeindeteil Heimstetten entstehen, an der Kreuzung der Weißenfelder Straße mit der Kreisstraße M 1, deren Umbau im gleichen Zuge angedacht ist. In einem ersten Schritt hat der Gemeinderat am Montagabend einstimmig beschlossen, den hierfür nötigen Bebauungsplan aufzustellen sowie den Flächennutzungsplan zu ändern.

"Ich freue mich sehr über die Idee des Landrats, dass wir hier zwei Vorhaben miteinander kombinieren", sagte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU). Von einer Kreisfeuerwehrschule würden alle Feuerwehren in den 29 Kommunen des Landkreises profitieren, im Besonderen natürlich jene in Kirchheim und Heimstetten, so Böltl, "weil wir's direkt vor der Haustür haben". Doch auch für die übrigen Feuerwehren liege der anvisierte Standort relativ zentral und sei direkt an der Kreisstraße und nahe dem Autobahnkreuz von A 94 und A 99 gut zu erreichen. Kreisbrandinspektor Erwin Ettl unterstrich in der Gemeinderatssitzung den Bedarf für eine solche Einrichtung.

Geeignete Objekte für Übungen fehlen zunehmend

Zum einen bräuchten die Feuerwehren im Landkreis eine Möglichkeit, wo sie wetterunabhängig verschiedene Einsatzszenarien üben könnten. "Wir haben zunehmend das Problem, dass wir keine entsprechenden Objekte mehr kriegen", berichtete Ettl. Zum anderen sei eine Kreisfeuerwehrschule auch für die Ausbildung vonnöten. So gebe es jährlich im Landkreis 1600 Teilnehmer an der Kreisausbildung, "die vornehmlich im theoretischen Teil stattfindet", sagte Ettl. "Der praktische Teil muss dagegen bei den Feuerwehren vor Ort geschehen - immer nach den Gegebenheiten, die vorhanden sind."

Im Katastrophenschutzzentrum in Haar verfügt die Kreisfeuerwehr bereits über eine Ausbildungsstätte; hier fehlen jedoch die Flächen für eine Erweiterung. Aus diesem Grund habe der Landkreis "mehrere mögliche Standorte geprüft", heißt es in einem Schreiben von Landrat Christoph Göbel (CSU) ans Kirchheimer Rathaus. Das Areal südlich des Heimstettner Gewerbegebiets habe sich dabei als "sehr gut geeignet erwiesen".

Von daher werde der Landkreis "in nächster Zeit Kontakt mit dem Eigentümer des Grundstücks aufnehmen", so Göbel. Ziel sei es, sowohl die für den Kreuzungsumbau erforderlichen Flächen zu erwerben, als auch einen Erbpachtvertrag für das Grundstück abzuschließen, auf dem das Feuerwehr-Übungszentrum gebaut werden soll. Laufe alles nach Plan, könne die Fertigstellung etwa im Jahr 2023 erfolgen, heißt es aus dem Landratsamt. Jedoch sei diese Angabe angesichts des frühen Stadiums der Pläne nur "sehr vage".

In Zusammenarbeit mit der Kreisbrandinspektion hat das Landratsamt bereits ein grobes Raumprogramm skizziert. Demnach wird für das Projekt eine Gesamtfläche von rund 30 000 Quadratmetern benötigt. Herzstück der Kreisfeuerwehrschule soll eine große Halle sein, in der "an verschiedenen Gebäudestrukturen realitätsnah geübt werden kann", erläuterte Kreisbrandinspektor Ettl nach der Sitzung.

Darüber hinaus soll es Übungsflächen im Außenbereich geben und ein Gebäude mit diversen Lehrräumen. "Wir haben schon gewisse Vorstellungen", sagte Erwin Ettl, in die Detailplanung sei man aber noch nicht eingestiegen. In jedem Fall soll die Übungshalle aber nicht nur den Feuerwehren, sondern auch anderen Hilfsorganisationen wie dem Technischen Hilfswerk zur Verfügung stehen.

Eine erste Voraussetzung für den Bau ist nun aber erst mal die jetzt beschlossene Ausweisung des Areals als Gemeinbedarfsfläche. "Und was passiert, wenn Sie dann doch nicht mehr wollen?", fragte die SPD-Gemeinderätin Ilse Pirzer in der Sitzung in Richtung des Kreisbrandinspektors. "Dann stellen wir die Planungen wieder ein", entgegnete Bürgermeister Böltl - während Erwin Ettl an seiner Seite gleichzeitig halblaut anmerkte: "Wir wollen das - unbedingt!"