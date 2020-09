Viele Handybesitzer werden an diesem Donnerstag einen Alarm auf ihr Smartphone bekommen. Denn in ganz Deutschland wird um 11 Uhr mit einem Probealarm getestet, ob die Kommunikationswege für den Ernstfall funktionieren. Und zu diesen gehören nicht mehr nur Sirenen, sondern auch Katastrophenwarnsysteme via Smartphone-App wie Katwarn.

"Der Sirenen-Probealarm dient dazu, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems zu überprüfen und die Bevölkerung auf die Bedeutung des Sirenensignals hinzuweisen", heißt es aus dem Landratsamt zu der Aktion. Der Heulton solle die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen, ihre Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu achten. Gewarnt wird aber etwa auch bei gefährlichen Wetterlagen, Stromausfällen oder Bränden.

Der Landkreis München beteiligt sich mit den Sirenenstandorten in Ottobrunn und Hohenbrunn an der Aktion. Die Katwarn-App, die der Landkreis seit 2016 nutzt, sendet gleichzeitig Nutzern einen Probealarm. Laut Landratsamt haben aktuell rund 44 000 Bürger aus dem Landkreis München die App auf ihrem Handy. Diese kann kostenlos in Online-Stores heruntergeladen werden. Alternativ bietet Katwarn kostenlose Warnungen mit eingeschränkter Funktionalität auch per SMS und E-Mail. Dazu müssen sich Nutzer per SMS oder Mail für den Service registrieren. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.katwarn.de.

"Katastrophenschutz beginnt schon bei der Warnung der Bevölkerung", sagt Markus Bauer von der Johanniter-Unfall-Hilfe im Landkreis München. Wenn der reguläre Rettungsdienst an seine Kapazitätsgrenzen stoße, übernähmen Ehrenamtliche wie die Johanniter mit ihren Schnell-Einsatz-Gruppen die Behandlung und den Transport von Patienten. "Die Einsatzkräfte der Rettungshundestaffel gehören ebenfalls zum Katastrophenschutz und helfen bei der Suche nach vermissten Personen. Unterstützung erhalten sie durch Multikopterpiloten, die - ferngesteuert - aus der Luft Einsatzstellen erkunden."