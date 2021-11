Der Kasperl kommt an Nikolaus. Und das gleich doppelt: Im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen wird die ambulante Puppenbühne "Doctor Döblingers geschmackvolles Kasperltheater" das Stück "Kasperl und der Räuber oder Polizisten küsst man nicht" am Montag, 6. Dezember, zweimal gezeigt. Eine Vorstellung beginnt um 14 Uhr, eine um 16 Uhr. Das Stück von Josef Parzefall und Richard Oehmann dauert rund 45 Minuten. Worum geht's? Beim Heidelbeeren pflücken werden Kasperl und Seppl Opfer eines Diebstahles. Es stellt sich jedoch heraus, dass der Räuber Wilderich schüchtern ist und gar kein Krimineller sein möchte. Das wird sich schließlich bewähren bei der Rettung von Wachtmeister Wirsing, der von der Hexe Strudlhofer in einen Schnittlauch verwandelt wurde. Es gilt 2 G plus (für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren), Kinder bis sechs Jahren sind von der Maskenpflicht befreit. Infos und Karten über die Homepage des Kulturzentrums respektive München-Ticket.