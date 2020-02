Bevor der Circus Krone wieder auf große Tournee geht, startet am 1. März das dritte Winterprogramm. Kaskadeure und eine Comedy-Überraschung aus Russland versprechen ein ausgesprochen lustiges Programm. Gewohnt artistisch stark präsentiert der Zirkus Sprungakrobaten, die München zum Staunen bringen wollen. Artistik in der Glaskugel und ein superschneller Jongleur ergänzen die Darbietungen ebenso wie Gina Giovannis mit ihren Hunden (Foto). Die vierbeinigen Partner der Artisten dürfen - wie seit mehr als 100 Jahren - natürlich nicht fehlen. Wer jeweils zwei Eintrittskarten für eine (wochentags) frei wählbare Vorstellung des Circus Krone, Marsstraße 43, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 26. Februar, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage beantworten: Wie heißt die Dame mit den Hunden? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Vorstellungen sind dienstags um 20 Uhr, mittwochs, freitags und samstags um 15 und 20 Uhr, donnerstags um 18.30 Uhr und sonntags um 14.30 und 18.30 Uhr. Eine Zusatzshow gibt es am Sonntag, 8. März, um 10.30 Uhr.

