20. November 2018, 21:48 Uhr Karten-Verlosung Klangerlebnis a cappella

Eine festliche Konzertgala mit dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff unter der Leitung von Wanja Hlibka findet am Mittwoch, 12. Dezember, 20 Uhr im Herkulessaal der Residenz München statt. Der weltbekannte Chor, bekannt aus Fernsehsendungen, gastiert stimmgewaltig mit einem neuen Konzert-Programm traditionell in der Weihnachtszeit in München. Das Repertoire ist fast identisch mit dem des Original-Chors von Serge Jaroff, die Chorsätze sind ausschließlich handgeschriebene Partituren Serge Jaroffs aus dessen privater Musikbibliothek, sie wurden für Wanja Hlibkas Chor neu bearbeitet. Hlibka wurde in Petershausen geboren, war zwölf Jahre Mitglied des Originalchores und durfte den Namen "Don Kosaken Serge Jaroff" übernehmen. Die Atmosphäre des Konzertes ist, je nach Ausdruck und Dynamik, still, leise, fast zärtlich bis hin zu raumfüllenden Lobgesängen. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung am Mittwoch, 12. Dezember, 20 Uhr, im Herkulessaal der Residenz gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 21. November, in der Zeit von 11.10 bis 11.30 Uhr unter Telefon 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt der Leiter des Chores? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eintrittskarten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse.