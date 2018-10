15. Oktober 2018, 00:18 Uhr Karriere Orientierungstag für Berufseinsteiger

Wer jünger als 25 ist, noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche hat oder nicht weiß, was er beruflich machen soll und wo seine Stärken liegen, der sollte sich folgenden Termin vormerken: Das Programm JiBB ("Junge Menschen in Beruf und Bildung") bietet für junge Menschen im Landkreis und in der Landeshauptstadt München unter dem Motto "Erkenne, was in dir steckt - komm ins JiBB" am Mittwoch, 17. Oktober, einen Orientierungstag an. Dieser findet zwischen 14 und 18 Uhr an der Kapuzinerstraße 30 in München statt. Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte zahlreicher Einrichtungen und Institutionen bieten an diesem Tag individuelle Unterstützung an und helfen sogar bei der Gestaltung von Bewerbungsunterlagen. Das JiBB berät Jugendliche unter 25 Jahren zu Fragen rund um Ausbildung, Beruf und Studium. Es ist ein gemeinsames Projekt der Agentur für Arbeit, der Stadt München, dem Landkreis München, der Regierung von Oberbayern und dem Jobcenter. Bei dem Berufsorientierungstag am Mittwoch verpassen Profis eines Fotoateliers auf Wunsch Bewerbern das richtige Styling, sodass im Anschluss auch noch ein professionelles Bewerbungsfoto gemacht werden kann. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte bringen ihre Ausweispapiere und - falls vorhanden - Bewerbungsunterlagen mit.