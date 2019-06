3. Juni 2019, 22:02 Uhr Kandidatenkür ÖDP will wieder in den Kreistag

Die ÖDP will 2020 wieder in den Kreistag einziehen. Auf ihrer Kreishauptversammlung in Unterschleißheim beschlossen die Mitglieder, für die Kommunalwahl eine Kandidatenliste aufzustellen. Für diese sucht die Partei noch Kandidaten. Es sei noch Platz auf der Liste, so Kreisvorsitzender Bernd Knatz. Mit der Nachwahl von David Kiening aus Haar als Beisitzer ist der Kreisvorstand der ÖDP wieder komplett. Diesem gehören neben dem Unterschleißheimer Knatz und Kiening Katharina Graunke aus Unterhaching als stellvertretende Vorsitzende, Schatzmeisterin Petra Rappold aus Unterschleißheim und Beisitzerin Caroline Lettenmayer aus Putzbrunn an. Die ÖDP freute sich bei der Versammlung über den Wiedereinzug ihres Münchner Abgeordneten Klaus Buchner ins Europaparlament.