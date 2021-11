Von Leo Kilz, Landkreis

Im Autohaus Till in Höhenkirchen bereitet die 3G-Regel keine Sorgen. Bei dem Familienunternehmen nahmen die Vorgesetzten schon seit Sommer Tests vor. "Meine Tochter hat den Mitarbeitern so lange mit dem Teststäbchen in der Nase gebohrt, bis auch der letzte zum Impfen gegangen ist", berichtet Inhaber Hans Till. Von ihm aus kann deshalb auch die 2G-Regel kommen.

Seit einer Woche steht die Krankenhausampel in Bayern auf Rot. Weil die Intensivstationen am Anschlag sind, gilt jetzt auch in Unternehmen mit zehn und mehr Mitarbeitenden für den Arbeitsplatz: entweder geimpft, genesen oder getestet. Tausende Betriebe im Landkreis sind dadurch seit ein paar Tagen mit einer Frage konfrontiert, für deren Beantwortung es keine gesetzliche Regelung gibt: Inwiefern kann ein Chef abfragen, ob seine Angestellten geimpft oder genesen sind?

Bei einem Hausmeisterservice in Gräfelfing etwa ist die Lage angespannt. "Heute kam die erste Krankmeldung, weil die Mitarbeiterin sich weder impfen noch testen lassen will", erzählt die Geschäftsführerin. Zum Glück für die mittelständische Firma werden die meisten Tätigkeiten an der frischen Luft erledigt, die neue Vorschrift greift da nur vereinzelt. Sonst könnte der Betrieb schon bald zum Erliegen kommen: Von 31 Mitarbeitenden sind gerade einmal drei geimpft. Eine Zeit lang bot das Unternehmen kostenlose Selbsttests an. "Kein einziger Test wurde angefragt", sagt die Geschäftsführerin. Bald könnten also mehr Krankmeldungen folgen.

Im Orthopädiehaus Norbert Maier mit Filialen in Haar und Ottobrunn ist das anders. "Bei uns sind alle schon lange geimpft und geben auch bereitwillig Auskunft", sagt die Geschäftsleitung. Leichter fällt die Umstellung auch den großen Arbeitgebern im Landkreis. Eindeutig geregelt ist das Vorgehen bei Luft- und Raumfahrtgigant Airbus in Taufkirchen. "Beim Betreten des Betriebsgeländes wird jeder Mitarbeiter auf seinen 3G-Status kontrolliert", sagt Pressesprecher Ralph Heinrich. Das Dax-Unternehmen setzt das um, was bei vielen großen Firmen zurzeit debattiert wird: Der 3G-Regel über die Zugangskarten Geltung zu verschaffen. Geimpfte und Genesene werden langfristig freigeschaltet, Getestete nur für 72 oder 48 Stunden. Wer keine Auskunft geben möchte oder kein G erfüllt, dessen Arbeitsweg endet am Drehkreuz im Foyer. "Wir richten uns nach den Vorgaben, die für unseren Standort gelten", sagt Heinrich. Kostenlose Tests bot Airbus schon an, als die Corona-Ampel noch auf Grün stand, das Angebot wird beibehalten.

Weniger klar ist die Regelung bei der Allianz in Unterföhring. Von der Versicherung heißt es lediglich, man habe die Mitarbeiter "darauf hingewiesen", dass sie nur geimpft, genesen oder negativ getestet ins Büro kommen dürfen. Wie der Zutritt kontrolliert werden kann, werde noch geprüft. Ebenso, ob die Selbsttests, die bei der Allianz kostenlos zur Verfügung stehen, bald unter Aufsicht erfolgen müssen. Anders beim größten Geldinstitut des Landkreises: Die Kreissparkasse bietet Beschäftigten keine kostenlosen Vor-Ort-Tests an. Bankangestellte, die 2G nicht erfüllen, müssen sich selbst um ihre Testung kümmern und beim Vorgesetzten einen Nachweis vorlegen.