Die Münchner Kammerphilharmonie Dacapo hat sich in den gut zwei Jahrzehnten ihres Bestehens einen festen Platz im Konzertkalender der Stadt erspielt und tritt regelmäßig an bekannten Orten auf - etwa im Gasteig oder im Herkulessaal. An diesem Mittwoch, 6. April, wird das vom Celibidache-Schüler Franz Schottky geleitete Ensemble einen kleinen Schritt über die Stadtgrenze machen und im Pullacher Bürgerhaus konzertieren. Auf dem Programm stehen das Violinkonzert D-Dur KV 218 von Mozart sowie die Serenade C-Dur von Tschaikowsky. Solist ist der renommierte Geiger Ingolf Turban. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es über 089/744 744-700 oder per E-Mail: buergerhaus@pullach.de.