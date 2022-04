Der Kammerchor und das Kammerorchester Oberhaching geben mit dem Chor des Gymnasiums an diesem Sonntag, 3. April, ein Konzert in St. Bartholomäus. Auf dem Programm steht ein so berühmtes wie berührendes Werk der Klassik: Das Requiem in d-Moll von Mozart. Während der Arbeit daran verstarb er am 5. Dezember 1791, es wurde von seinen Schülern Joseph Eybler und Franz Xaver Süßmayr vervollständigt. Die Solisten in Oberhaching sind Heidi Baumgartner (Sopran), Laura Mayer (Alt), Jakob Kleinschrot (Tenor) und Jakob Schad (Bass). Es sind zudem Spendenmöglichkeiten für die Opfer des Ukrainekriegs aufgestellt. Karten gibt es bei "Schreibwaren Ziegler" und an der Abendkasse, Konzertbeginn ist um 18 Uhr.