Slapstick, Rollenkabarett, schwarzer Humor, Comedy, Musikkabarett, politischer Witz - es gibt viele Arten, wie sich Humor auf der Bühne entfaltet. Beim Wettbewerb "Amici Artium" an diesem Samstag in Ottobrunn hat das Publikum Gelegenheit, gleich sechs Protagonisten bei ihren Auftritten zu folgen - und entsprechend unterschiedliche Facetten von Komik und Brettlkunst zu erleben. Aus rund 60 Bewerbungen haben Initiator Bernd Seidel und sein Team die sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt, die nun bei der 20. Auflage sowohl die dreiköpfige Fachjury als auch das Publikum zu überzeugen versuchen werden. Auch die Zuschauer haben die Möglichkeit, die drei ersten Sieger mit ihrer Stimme mitzubestimmen. Nicht wenige Größen des Genres haben zu Beginn ihrer Karriere das Publikum im Wolf-Ferrari-Saal erheitert (oder zum Nachdenken angeregt), darunter Claus von Wagner, Max Uthoff oder Martina Schwarzmann. Außerhalb des Wettbewerbs gibt es weitere Programmpunkte: Die junge Volksmusik-Formation "Großstadt-Boazn" und der Papiermanipulator Lorenzo Torres alias "Mr. Lo" werden ihr Können zeigen. Die Veranstaltung am 23. April findet mit Bewirtung statt, daher ist eine Tischreservierung erforderlich, Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es unter Telefon 089/ 608 08 302, oder über https://wfh-ottobrunn.de respektive www.reservix.de