5. April 2019, 21:41 Uhr Kabarett Glyphosat auf der Yogawiese

Auf dem Gemeinschaftshof "Elements Farm", früher das "Greindobler Anwesen", treffen Fleischesser, Vegetarier, Veganer und Frutarier zusammen. Von der ersten selbst angebauten Tomate über das rituelle Klangschalenfest bis zu karmischen Verbindungen, die sich bis in die Leistengegend energetisieren, obwalten dort allerlei Turbulenzen. Auf dem Nachbarhof sprüht der Hartlbauer unverdrossen Glyphosat auf die Felder, gern auch auf die benachbarte Yogawiese. In seinem Programm "Krafttier Grottenolm", das er am Freitag, 12. April, im Unterhachinger Kubiz präsentiert, skizziert der Kabarettist Martin Großmann amüsant und böse das Leben auf einem Selbstversorgerhof. Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es über www.reservix.de und www.muenchenticket.de oder im Kubiz (089/66 555 316) .