Von Bernhard Lohr, Haar

So war das mit dem Park nicht gemeint. Der Jugendstilpark in Haar sollte ein grünes Vorzeigeviertel werden, das war die Intention und wegen des alten Baumbestands in dem denkmalgeschützten Ensemble musste sich keiner der Schönfärberei bezichtigen lassen, wenn er vom Wohnen im Park redete. Doch derzeit erleben die Anwohner immer wieder Momente, an denen sie sich fragen, ob sie statt im Park in einem Parkchaos leben. Denn die Anlage ist bei Veranstaltungen im Kleinen Theater Haar und auch bei florierendem Betrieb im benachbarten Restaurant regelrecht mit Autos zugestellt. Öfter ist das am Wochenende der Fall, woraufhin letztens eine Flut von Protestmails genervter Nachbarn an Rathaus und Gemeinderäte ging.

Das Ganze hatte dann im Gemeinderat ein politisches Nachspiel, weil die SPD das Thema aufgriff und in einem eiligst formulierten Dringlichkeitsantrag den Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) aufforderte, schnell das Verkehrskonzept in der Wohnsiedlung umzusetzen und die Missstände abzustellen. Die CSU verstand das als Versuch, politisches Kapital aus der Misere zu schlagen. Mit der Mehrheit der anderen Fraktionen wurde das Thema zur Beratung zugelassen. Thomas Reichel (CSU) ärgerte sich vor allem über den aus seiner Sicht übertriebenen Alarmismus: "Ich sehe den Handlungsdruck nicht", sagte er. Er wollte das Parkproblem nicht bestreiten, bezeichnete das Vorgehen der SPD, es mit einem Antrag um 10.47 Uhr am Vormittag abends um 19 Uhr auf die Tagesordnung des Gemeinderats zu zwingen, aber als politisches Manöver.

Detailansicht öffnen Der Jugendstilpark ist eine große Baustelle, auf der Menschen wohnen. Wenn erst einmal die Verkehrsüberwachung durchgreift, dann wird es laut Rathaus eine Verbesserung geben. (Foto: Claus Schunk)

Die Situation im Jugendstilpark ist seit Monaten angespannt. Das frühere parkähnliche Klinikareal mit teils 100 Jahre altem Baumbestand erlebt einen radikalen Umbruch hin zum Wohnquartier. Es wurden viele Bäume gefällt und die Fällungen gehen weiter, wie Bauamtsleiter Josef Schartel einräumte, als es auch dazu in der jüngsten Gemeinderatssitzung kritische Fragen gab. Die Brisanz erhöht sich dadurch, dass mittlerweile in dem Viertel nicht mehr nur gefällt und gebaut wird, sondern auch gewohnt. Die Neubauten sind seit langem bezogen, und viele der Neubürger, die von privilegierten Wohnlage in dem "Jugendstilpark" ausgegangen waren, hadern mit dem einen oder anderen Ärgernis.

Vor den Haustüren sind Baufahrzeuge unterwegs, weil Schritt für Schritt die alten Jugendstilgebäude umgebaut und saniert werden. Hinzu kommen Besucher des beliebten Theaters und des Restaurants. Ein Problem ist das vor allem auch, weil bis vor kurzem die Wege in dem Viertel noch nicht als öffentliche Straßen gewidmet waren und deshalb keine Verkehrsregeln galten. Doch das ändert sich. Wie Horst Blank, der Leiter der Bautechnik im Rathaus, erläuterte, werden gerade Schilder montiert oder zumindest provisorisch aufgestellt. Auch die kommunale Verkehrsüberwachung, bei der vorübergehend Personalmangel geherrscht habe, solle durchgreifen und Falschparkern Strafzettel ausstellen.

Bürgermeister Bukowski spricht von einem "Schaufensterantrag"

Die Bewohner im Jugendstilpark sind auch deswegen verärgert, weil das Viertel eigentlich als nahezu autofreies Areal konzipiert ist. Zu diesem Zweck wurden Tiefgaragen gebaut und das Gelände großflächig aufgegraben. Bürgermeister Andreas Bukowski räumt aber ein, dass die Garagen wenig genutzt würden. Vor allem auswärtige Besucher von Kulturveranstaltungen mieden die Tiefgaragen. Bukowski verspricht Verbesserungen, etwa auch bei der Ausschilderung der Tiefgaragen und Parkautomaten. An den Automaten soll zudem eine Bezahlmöglichkeit mit EC-Karte eingerichtet werden.

Weil die SPD aber dennoch eine "Dringlichkeit" ausmachte, flogen im Gemeinderat zwischen CSU und SPD die Giftpfeile hin und her. Und Thomas Reichel holte noch zu einer grundlegenden Kritik an der Verkehrsplanung in dem Viertel aus, indem er beklagte, dass wegen des in fußläufiger Reichweite liegenden Bahnhofs viele der falschen Annahme aufgesessen seien, die Leute würden schon mit der S-Bahn ins Theater kommen. Eine glatte Fehleinschätzung, wie er findet. Bürgermeister Bukowski schloss die Debatte mit der Bemerkung, bei dem Vorstoß der SPD handle es sich um einen reinen "Schaufensterantrag". Die SPD schickte dafür eine Pressemitteilung hinterher, um festzustellen: "Die SPD nimmt die Probleme der Anwohner*innen im Jugendstilpark ernst!" Fraktionschef Thomas Fäth versichert: "Wir bleiben dran!"