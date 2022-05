Eineinhalb Jahre lang war die Unterföhringer Jugendfreizeitstätte geschlossen, nun wird das "Fezi" an der Jahnstraße nach einer umfangreichen Sanierung wieder eröffnet. Am kommenden Samstag, 14. Mai, übergibt Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer bei einem Tag der offenen Tür die erneuerten und in Teilen erweiterten Räumlichkeiten offiziell an den Betreiber vom Kreisjugendring München-Land.

Die Gemeinde Unterföhring hat sich bei der Sanierung des 1988 neben dem Sportzentrum errichteten Kinder- und Jugendtreffs nicht lumpen lassen. Mit 4,7 Millionen Euro waren die Arbeiten veranschlagt. Während der Bauphase wich das Betreuerteam mit seinen Angeboten in die nahegelegene Kinder- und Jugendfarm aus. Nun dürfen sich sowohl die jungen Besucher als auch die Eltern und die Vereine über den erfolgreichen Abschluss der Sanierung freuen. In der Jugendfreizeitstätte können künftig wieder Konzerte stattfinden, aber auch Unterföhringer Privatleute haben die Möglichkeit, dort Räume für Kindergeburtstage, Partys, Klassenfeste oder Vereinsfeiern anzumieten.