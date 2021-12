Jugend in Pullach

Die Jugend in Pullach darf sich auf 2022 freuen. Die Mitglieder des Jugendparlamentes haben bei ihrer Klausur Pläne für das neue Jahr gemacht. Auf der Liste stehen ein Laser-Tag, Eislaufen und Open-Air-Kino. Zwei Tage lang hatten sich die jungen Leute im Jugendtreff "Freiraum" eingemietet und Coach Elisabeth Raschke zu sich eingeladen, eine Trainerin für Prozessmoderation für Kinder- und Jugendbeteiligung. Gemeinsam haben sie über die kleinen und großen Probleme in Pullach gesprochen und versucht, Antworten und Lösungen zu finden. "Außerdem haben wir noch das ein oder andere Ass im Ärmel, um die Jugend weiter in die Politik einzubeziehen", teilen Phillip, Marlene, Michael und Anna vom Jugendparlament vieldeutig mit. "Auch wenn manche unserer geplanten Aktionen im Winter ins Wasser fallen sollten, sind wir weiterhin motiviert, etwas für die Pullacher Jugend zu tun", versprechen die neu gewählten Mitglieder.