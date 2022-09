Uli Wunner's Creole Clarinets spielen am Freitag in der Hainhalle.

Die Reihe "Jazz-Montag" in Ismaning blickt auf eine 30-jährige Geschichte zurück. Die Jubiläumskonzerte am Wochenende finden erstmals in der Hainhalle statt.

Von Udo Watter, Ismaning

Man muss nicht den größten Hit der Boomtown Rats bemühen ("I don't like Mondays"), um zu vermuten: Bei einer Wahl zum unbeliebtesten Tag der Woche hätte der Montag gute Chancen auf den Spitzenplatz. Jazzfreunde in Ismaning und Umgebung sehen dies vermutlich anders. Während andere mit dem Beginn der Schul- oder Arbeitswoche hadern, dürfen sie sich seit drei Dekaden regelmäßig auf einen Abend voller Swing, Grooves, ansteckender Rhythmen und Improvisationen freuen. Oder in den etwas feierlicheren Worten von Bürgermeister Alexander Greulich (SPD): "Die Woche beginnt bei uns in Ismaning schon lange besonders schwungvoll. Grund dafür sind die überaus populären Jazz-Montage, die seit 30 Jahren die Kulturlandschaft unserer Gemeinde bereichern und darüber hinaus maßgeblich zur Vitalität der Musikszene im Münchener Raum beitragen."

Der Jazz-Montag in Ismaning wird also 30 Jahre alt und feiert dies in den nächsten Wochen und Monaten gebührend mit einer Reihe von Konzerten. Den Auftakt machen ausnahmsweise nicht am Montag, sondern an diesem Wochenende die Lokalgrößen. Am Samstag spielen "Uli Wunner's Creole Clarinets" und am Sonntag wollen die "Swinging Teachers" der Musikschule Ismaning schwungvolles Flair in die Hainhalle zaubern, die das neue Zuhause des Jazz-Montags ist.

"Eigentlich dachten wir erst, das passt vom Ambiente her nicht so", verrät Stefan Deimel, Gitarrenlehrer an der Musikschule und mitverantwortlich für die Organisation. Durch eine lockere Bestuhlung und diverse kleinere gestalterische Eingriffe hoffen er und das Organisationsteam aber, "ein Jazz-Flair" zu schaffen, das die Besucher inspiriert. Zur gemütlichen Atmosphäre soll auch das gastronomische Angebot beitragen, das mittelfristig von Rick's Café übernommen wird.

Nachdem das Bistro, das lange Schauplatz war, geschlossen hat, folgte eine Odyssee

Nötig gewesen ist der Umzug, weil zum einen der langjährige Schauplatz des Jazz-Montags "Jan's Bistro" im April 2021 für immer dicht gemacht hatte - nicht zuletzt eine Folge der Pandemie. Und zum anderen war der dann folgende Ausweichort, der große Saal im Kulturzentrum Seidl-Mühle, auch nur eine Notlösung, zumal dort die kulinarische Versorgung schlecht möglich war. "Wir haben eine kleine Odyssee hinter uns", sagt Deimel. Der in Ismaning aufgewachsene Musiker ist eigentlich eher Rockmusiker als Jazzer. Seit er vor vier Jahren begonnen hat, den Jazz-Montag mit zu organisieren, ist er aber "auf den Geschmack gekommen", wie er sagt. Bei der Organisation hilft ihm der Schlagzeuger und Rhythmuskünstler Rudolf Roth, der als künstlerischer Leiter die lange Geschichte des Jazz-Montags mitgeprägt hat.

Im Jubiläumsprogramm in diesem Jahr tritt noch das "Valentin Renner Sextet" am 14. November und die finnische Sängerin Tuija Komi inklusive Quartett am 5. Dezember auf, die einen nordischen Weihnachtsabend präsentiert (beide Konzerte finden dann wieder am Montag statt). Jetzt aber erst sind erst mal die Creole Clarinets am Freitagabend gefragt mit dem Freisinger Uli Wunner und Thomas L'Ètienne, beides Virtuosen an Saxofon und Klarinette. Im Mittelpunkt steht die Musik ihrer musikalischen Heimat, New Orleans, aber auch Musik aus Martinique, Kuba und Choro sowie traditionelle Sambamusik aus Brasilien. Die Creole Clarinets treten an diesem Donnerstag, 22. September, auch im Kleinen Theater Haar auf, Beginn 19 Uhr.

Detailansicht öffnen Die Swinging Teachers der Musikschule gibt es auch schon seit 20 Jahren - natürlich in wechselnden Besetzungen. (Foto: Ursula Baumgart/Musikschule Ismaning)

Die Swinging Teachers existieren mittlerweile auch schon 20 Jahre und setzen sich aus Lehrerinnen und Lehrern der Musikschule Ismaning zusammen. Am Samstag werden Nadine Germann und Kilian Sladek (beide Gesang), Christian Haller (Saxophon), Karl Lehermann (Trompete), Carsten Reinberg (Piano), Igor Kljujic (Bass) und Andreas Kutschera (Schlagzeug) ihr Programm "No End in Sight" präsentieren. Es changiert zwischen Jazz, Soul, Pop und Swing und ist durch eine Melange aus Eigenkompositionen sowie Neuarrangements von Songs aus dem Great American Songbook geprägt. "Spannenden und mitreißenden Jazz, dem nie die Leidenschaft und Spielfreude abhanden kommt", verspricht Carsten Reinberg, Leiter der Musikschule, der den pianistischen Part übernimmt.

Die Gemeinde ist durch die Reihe im Lauf der Jahre zu einer kleinen Jazz-Hochburg geworden

Einer seiner Vorgänger, Paul Eigendorf, spielte bei der Geburt des Jazz-Montags 1992 eine Rolle. Vornehmlich war es aber der Jazz-Begeisterung des damaligen Gemeinde-Geschäftsführers Max Hartl geschuldet, dass Ismaning heute eine kleine Jazz-Hochburg ist (es gibt auch im Kallmann-Museum regelmäßig hochkarätige Konzerte). Die Gemeinde übernahm damals die Trägerschaft für die Reihe. Seither gibt es auch eine Kooperation mit der örtlichen Musikschule, immer wieder gastierten auch große Namen wie Harald Rüschenbaum, Joe Kienemann oder Martin Schmitt in Ismaning.

Deimel ist zuversichtlich, was die Resonanz am Wochenende angeht, zumal die Reihe natürlich ihre Stammgäste hat. "Frischen Wind" erwartet er von der neuen Location. Auch wenn der Jazz-Montag diesmal auf einen Freitag fällt.

Konzerte am Freitag, 23. September,(Creole Clarinets) und am Samstag, 24. September, (Swining Teachers). Hainhalle, Erich-Zeitler-Str. 5, Einlass von 19 Uhr an, Konzertbeginn 20.30 Uhr. Kartenreservierungen sind online über www.musikschule-ismaning.de möglich.