27. Juni 2019, 22:01 Uhr Jonathan Nars Einfach Spaß an guten Noten

Es zeichnete sich ab, in welche Richtung Jonathan Nars Note gehen würde. "Ich hatte seit der Zehnten immer einen sehr guten Schnitt", sagt der 17-Jährige. Dass es 1,0 wurde, führt er auf einen Grund zurück: "Ich hatte Spaß an guten Noten." Es ist nicht so, dass er nicht lernte. Im Gegenteil, er habe wahrscheinlich mehr als andere gelernt. "Bei Dingen, die einem nicht liegen, muss man sich eben durchbeißen." Aber auf soziale Kontakte und Sport, vor allem Baskettball, habe er nie verzichtet. Und jetzt? "Kann ich machen, was ich möchte." Konkret heißt das, wahrscheinlich Medizin studieren. Das passt, denn Biologie und Chemie interessierten ihn immer besonders.