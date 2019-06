27. Juni 2019, 22:01 Uhr Johanna Dörner In Asien den Kopf frei kriegen

Jetzt geht es erst einmal auf Reisen: Johanna Dörner, 18, mit einem Schnitt von 0,8 die beste Abiturientin des aktuellen Jahrgangs am Kirchheimer Gymnasium, macht sich zusammen mit ihrem Freund auf den Weg nach Südostasien. Mit dem erklärten Ziel, "den Kopf frei zu kriegen", wie sie sagt. Weil sie bereits seit der fünften Klasse "immer ziemlich fleißig" gewesen sei, "habe ich für die Prüfungen eigentlich gar nicht so viel machen müssen". Die 18-Jährige aus Feldkirchen hat ihr Spitzen-Abitur schriftlich in Mathe, Deutsch und Kunst sowie mündlich in Französisch und Wirtschaft abgelegt. Dass sie studieren wird, ist klar, nur was, das steht noch nicht fest.