In zehn Minuten zum Traumjob - so könnte es laufen, wenn alles optimal passt. Das Landratsamt bietet in Kooperation mit verschiedenen Kommunen am Montag, 28. März, ein Job-Speeddating an, das Arbeitsuchende und Unternehmen auf einer Online-Plattform zusammenbringen soll. Das Angebot richtet sich an alle, die ein Praktikum, einen Nebenjob, einen Ausbildungsplatz oder eine feste Stelle suchen. Dabei sein werden Start-ups, Familien- und Handwerksbetriebe, Forschungseinrichtungen, große Unternehmen, Rathäuser und das Landratsamt München.

Die Plattform wird am Mittwoch, 23. März, um 9 Uhr freigeschaltet. Interessierte können sich ein Profil anlegen und mit dem Angebot vertraut machen. Beim Job-Speeddatings können dann mit den Arbeitgebern in zehnminütigen Videocalls Kontakte geknüpft werden. Informationen unter www.berufswelten.landkreis-muenchen.de.