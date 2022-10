Bigband-Jazz im Zeichen der Musik des legendären "Count Basie Orchestra" - Swing-Freunde dürften am Freitag, 28. Oktober, im Bürgerhaus Römerschanz auf ihre Kosten kommen. Bernhard Ullrich, künstlerischer Leiter der Reihe "Jazz in Grünwald", wird dort am Alt-Saxofon sein "Swing Orchestra" anführen. Mit dem Ehrengast Pete York an den Drums wird das Ensemble mit seinem charakteristisch swingenden Sound an diesem Abend eine prominente Ergänzung erfahren. Auf dem Programm in Grünwald stehen Count-Basie-Hits wie "Cute", "Lil' Darlin'", "Splanky" oder "Shiny Stockings".

Das 18-köpfige Swing Orchestra ist mit namhaften Solisten der deutschen Jazz-Szene besetzt: etwa Kontrabassist Garry Todd oder Tizian Jost, Professor für Jazz-Piano an der Münchner Musikhochschule, der Count Basies Part am Flügel übernimmt. Der Grünwalder Ullrich ist ein renommierter Jazz-Klarinettist und Saxofonist sowie als Bandleader, Komponist und Arrangeur seit vielen Jahren etabliert.

Pete York, der sich unter anderem als Drummer der Spencer Davies Group in den Sechzigern und mit dem Duo "Hardin & York" Anfang der Siebziger einen Namen gemacht hat, lebt schon lange in Deutschland und reüssierte mit eigenen Bands und Kooperationen, etwa mit Chris Barber, Klaus Doldinger oder Helge Schneider. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es online unter www.gemeinde-gruenwald.de/kultur, bei Kiosk Urban, Auf der Eierwiese 1, oder über die Tickethotline (Reservix) unter Telefon 01806/700 733.