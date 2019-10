Werner Riedel ist keiner, der lange grübelt. Weil am bisherigen Veranstaltungsort für seine Jazzreihe "Kultur in Hohenbrunn" ein Termin seiner Aussage nach kurzfristig geplatzt ist und er sich darüber geärgert hat, hat er einen neuen Veranstaltungsort gesucht - und gefunden. Daher finden die Konzerte künftig in Gut Keferloh in der Nachbargemeinde Grasbrunn statt, erstmals an diesem Freitag, 25. Oktober, um 20 Uhr. Riedel freut sich auf die Veranstaltung mit einer Band aus "großartigen Musikern der Münchner Champions League" unter dem Namen "Good time five".

Seit dreieinhalb Jahren hat Riedel, der früher als Zahnarzt gearbeitet hat, sich aber seit seiner Jugend für Jazz begeistert und selbst Posaune spielt, alle möglichen Jazzmusiker nach Hohenbrunn geholt. Die Konzerte sind beliebt, "es kamen oft an die 100 Gäste", sagt er. Als er nun eine neue Lokalität suchte, kam es ihm gelegen, als er davon erfuhr, dass das Gut Keferloh am 20. Oktober mit einem neuen Pächter wieder eröffnet werden würde. "Ich habe es mir angesehen, der Wirt war sehr aufgeschlossen", sagt Riedel. Mit ihm habe er sich nun darauf geeinigt, dass dort künftig die Jazzabende stattfinden werden - wie bisher jeden letzten Freitag im Monat. Riedel freut sich über den Neuanfang an anderer Stelle. "Die Location ist sehr schön, sie hat auch einen Biergarten", sagt Riedel. Auch hätte er schon viele positive Rückmeldungen zu dem neuen Veranstaltungsort bekommen.

Dann kann also am Freitag kaum mehr etwas schief gehen. Die Gäste erwartet Josef Ressle am Piano, der Mathematik studiert, einen Master in Jazzklavier an der Münchner Hochschule erworben und bereits mit vielen namhaften Künstlern zusammengespielt hat. Christoph Hörmann, studierter Musiker, unter anderem Dozent an der Hochschule in Regensburg und laut Riedel "gefragter Saxer in fast allen Münchner Bigbands" wird am Saxofon zu hören sein. Den Kontrabass wird Christian Schantz aus Ebersberg spielen, der nach Studium in New York und Bassistentätigkeit in Berlin wieder in die Heimat zurückgekehrt ist. Am Schlagzeug wird der laut Riedel "sehr gefragte vielseitige Schlagzeuger der jungen Garde" Christoph Holzhauser sitzen. Riedel ist guter Dinge: "Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Freunde kommen und in die neue Ära mit uns starten", sagt er. Auch er selbst wird wieder auf seiner Posaune spielen. Und sicher auch improvisieren. Denn nur nach Noten zu spielen, das war ihm schon immer zu einseitig.