Die Fusion zweier Stimmen, in der sich lyrische Klangschönheit zeitgemäß entfaltet: Als poetischen Jazz könnte man es bezeichnen, was die Sängerin Karoline Weidt und der Sänger Kilian Sladek mit ihrem Ensemble "Amuse" darbieten. In der Reihe "Jazz am Montag" werden sie am 25. April in der Seidl-Mühle auftreten, und den großen Saal des Kultur- und Bildungszentrums mit ihrer Art der Singing Poetry füllen. In ihren Arrangements und Kompositionen haben sie den Anspruch, den Gehalt der Worte freizulegen, sie zu umspielen, fortzuspinnen und daraus gleichsam Geschichten klangmalerisch zu erzählen. Die jungen, durchaus schon namhaften Jazz-Sänger, die auch unkonventionelle vokale Techniken wie Scat Singing beherrschen, suchen gemeinsam eine kreativ rhythmisierte Energie und Dynamik zu erreichen, die auch in direkte Interaktion mit dem Publikum mündet. Der Auftritt des Quintetts "Amuse" beginnt um 20.30 Uhr. Reservierungen über www.musikschule-ismaning.de/anmeldung-veranstaltungen oder Telefon 089/37 06 35 62-00. Karten kosten zwölf, ermäßigt acht Euro.