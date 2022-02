So schön die Pflege der solistischen Karriere auch ist, als Quartett kann man dafür "Vier gewinnt" spielen - zumal wenn man die drei Mitspieler von Kindheit an kennt: Die Geschwister Yuki Manuela, Andreas, Adrian und Ayumi Janke entstammen einer deutsch-japanischen Musikerfamilie und obwohl sie alle ihren eigenen Weg gehen, treten sie ab und an auch als Ensemble auf: Dann nennen sich die vier, die in Gröbenzell aufgewachsen sind und dort unter Obhut der Eltern ihre musikalische Laufbahn starteten, "Janke Quartett". Alle Geschwister feierten schon früh Erfolge und wurden zu internationalen Preisträgern, inzwischen nehmen sie führende Positionen bei verschiedenen Orchestern ein oder unterrichten an Musikhochschulen. Violinistin Juki Manuela Janke ist Konzertmeisterin im Staatsorchester Berlin, Andreas Janke ist Konzertmeister im Tonhalle Orchester Zürich und Adrian Janke Cellist im Staatsorchester Saarbrücken. Die Pianistin Ayumi Janke ist Dozentin am Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg.

Die vier Musiker werden demnächst an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Landkreis München auftreten. Am Donnerstag, 17. Februar, konzertieren sie von 20 Uhr an in der Aula der Grundschule Neubiberg, am Freitag, 18. Februar, treten sie um 19.30 Uhr im Gräfelfinger Bürgerhaus auf. Auf dem Programm ist von Antonín Dvořák die Sonate in Es-Dur, op. 87, zudem Johannes Brahms' Sonate in g-Moll.

Karten für beide Konzerte gibt es an der Abendkasse sowie online über München-Ticket, weitere Vorverkaufsstellen sind in Neubiberg die Gemeindebibliothek und die Buchhandlung Lentner, in Gräfelfing die Buchhandlung Wortschatz und das Bürgerhaus.