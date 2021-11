Bereits beim Oderhochwasser 2002 hatte Kemmler Baustoffe, das seit 2019 mit einer Niederlassung in Unterhaching vertreten ist, eine Hilfslieferung mit Baumaterial für den Wiederaufbau der Stadt Grimma nach Sachsen geschickt. Als es in diesem Sommer zur verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal kam, war man sich in der Geschäftsführung schnell einig: Auch hier wollte man helfen, und zwar nicht mit einer Geldspende, sondern ganz pragmatisch mit Baumaterialien, die vor Ort dringend benötigt wurden.

"Überall in der betroffenen Eifelregion braucht man Baustoffe, aber aktuell ist dort so gut wie nichts mehr zu bekommen", weiß Projektmanager Frank Dietzel, der von der Geschäftsführung des mittelständischen Unternehmens intern mit der Organisation der Hilfslieferung beauftragt worden ist. Ende Oktober machte sich nun ein Konvoi aus sechs Lastzügen aus den Niederlassungen des Baustoff- und Fliesenfachhändlers auf den langen Weg, um die dringend erwarteten 100 Tonnen Kanalrohre und Pflastersteine in die Eifel zu liefern. Mit beteiligt an der Aktion waren 17 freiwillige Helfer aus verschiedenen Häusern von Kemmler Baustoffe, das in Baden-Württemberg und Bayern insgesamt 30 Niederlassungen unterhält. Im 500-Einwohner-Ort Antweiler im oberen Ahrtal wird man mit der Spende von Kemmler die weggespülte Kanalisation, den darüberliegenden Weg und auch den Dorfplatz instand setzen. "Was Sie geleistet haben, ist wirklich enorm", zeigte sich Bürgermeister Peter Richrath tief berührt von der Kemmler-Lieferung: "Unbeschreiblich, einfach toll", bedankte er sich herzlich bei den Fahrern und den weiteren Helfern, die allesamt über 16 Stunden unterwegs gewesen waren, um die Hilfe ans Ziel zu bringen.

Ein kleines Bächlein, eigentlich ein Rinnsal, war in Antweiler am Nachmittag jenes 14. Julis durch den außergewöhnlichen Starkregen zu einem reißenden Strom angeschwollen. Auf einer Strecke von 200 Metern rissen die Fluten einen fest angelegten Weg und die bis zu drei Meter tief darunterliegende Abwasserkanalisation einfach weg - ebenso wie einen Teil des gepflasterten Dorfplatzes. Einzelne Kanalrohre wurden später sogar auf dem Friedhof wiedergefunden. Zwei Stunden später folgte die eigentliche Flutwelle der Ahr und setzte die Häuser im Ortskern gut ein Stockwerk tief unter Wasser. Viele der Wohnungen dort sind auch heute noch immer verlassen. Mit feuchten Wänden und ohne Strom und Heizung werden sie auch den Winter über nicht mehr bewohnbar werden. Etliche Häuser wird man abreißen müssen. "Dank Kemmler können wir nun aber wenigstens die Bauarbeiten zur Reparatur der Kanalisation sofort beginnen", sagte Richrath. Natürlich gab es auch zahlreiche weitere Spenden, für die sich der Bürgermeister auf der Homepage der Gemeinde bedankt. "Es ist unglaublich, welch eine Solidarität unsere Dorfgemeinschaft nach dieser Hochwasserkatastrophe erleben durfte", schreibt er. Die Spendenkontonummer ist immer noch veröffentlicht.

Etwa zwei Dutzend Häuser leiten ihre Abwässer seit dem Unglück oberirdisch durch ein mit Sandsäcken beschwertes Provisorium aus Plastikrohren. Ohne Kemmler wäre vor dem Frühjahr oder Sommer keine Wiederherstellung der Infrastruktur des kleinen Ortes möglich gewesen. Nicht auszudenken, was bei starkem Frost im Winter mit diesem Rohr und den darin fließenden Abwässern passiert wäre, meinte der Bürgermeister.