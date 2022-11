Ein hochkarätig besetztes Trio wird am Freitag, 25. November, in der Reihe "Ismaninger Schlosskonzerte" aufspielen. In Lauma Skride (Klavier), Linus Roth (Violine) und Vladimir Babeshko (Viola) haben sich drei Musiker zusammengefunden, die regelmäßig als Solisten wie auch als Kammermusiker auf wichtigen nationalen und internationalen Podien präsent sind. In dem aktuellen Programm kombiniert das Klaviertrio klassisches Repertoire mit weniger bekannter Literatur, zu hören sind in Ismaning unter anderem Brahms' Trio op.40 Es-Dur und Schuberts "Arpeggione-Sonate" in a-Moll.

Anmelden für das Konzert kann man sich über www.musikschule-ismaning.de/Veranstaltungen, per E-Mail an info@musikschule-ismaning.de oder unter 089/37 06 35 62 00. Karten kosten 14, ermäßigt elf Euro.