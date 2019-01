31. Januar 2019, 22:06 Uhr Ismaninger Museen Zwischen Natur und Künstlichkeit

Das Jahresprogramm der drei Ismaninger Museen reicht von historischen Dokumentationen bis zu experimentellen Installationen

Von Irmengard Gnau

Wer im Sommer dieses Jahres durch den Ismaninger Schlosspark zu spazieren gedenkt, sollte sich nicht wundern, wenn er plötzlich vor einem riesigen Schiffscontainer steht. Dieser ist ein Bestandteil der Ausstellung "Arten und Elemente", mit der der Münchner Künstler Markus Heinsdorff von 25. Mai bis 8. September im Kallmann-Museum zu Gast sein wird.

Heinsdorff verbindet in seinen Ausstellungen gern Innen- und Außenraum und bedient sich großflächiger Objekte; einige Besucher mögen sich an den massiven Baumstamm erinnern, den Heinsdorff 2009 für eine Ausstellung aus der Isar bergen und auf dem Museumsvorplatz platzieren ließ. In der diesjährigen Ausstellung setzt sich der Künstler mit dem komplexen Zusammenspiel von Natur und Mensch auseinander. Dabei verbindet er künstlerische Ästhetik mit wissenschaftlichen Grundlagen, etwa wenn er im Kallmann-Museum ein raumgreifendes Moor anlegt oder im Innenhof ein Gewächshaus mit aussterbenden Arten installiert.

Die Installationsschau ist nicht die einzige vielversprechende Ausstellung, zu der die Ismaninger Museen diese Saison einladen. Im Herbst wagt sich Kallmann-Museumsleiter Rasmus Kleine gemeinsam mit der Psychologin und Künstlerin Rita de Muynck an die Frage: Kann Museum auch anders sein? In einem experimentellen Projekt mit dem Arbeitstitel "Wahrnehmung" wollen die beiden austesten, wie Interessierte auf neuen Wegen Kunst erleben können, sich mit mehr Zeit auf die Werke einlassen. Mit diesem Ansatz beschäftigt sich auch die sogenannte Slow-Art-Bewegung. "Museum soll nicht nur Ausstellungsraum sein, sondern ein sozialer Ort", sagt Kleine.

In der Ausstellung "Modell-Naturen" im Kallmann-Museum (hier das Foto "Gas Shell" von David LaChapelle) verschwimmen die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Konstruktion. (Foto: Kallmann-Museum)

Eröffnet wird das Ausstellungsjahr in der einstigen Orangerie am 23. Februar von der Gruppenausstellung "Modell-Naturen". Sie versammelt eine Reihe besonderer Arbeiten internationaler zeitgenössischer Fotografen: Die Künstler bilden Landschaften ab, die sie zuvor als Modelle gebaut haben. In den Fotografien verwischt Realität und Illusion zu einer Uneindeutigkeit, die den Betrachter auf der Grenze zwischen Natur und Künstlichkeit, Wirklichkeit und Konstruktion schwanken lässt. Zum Jahresausklang wird 2019 der zweite Kallmann-Preis vergeben, dieses Jahr zum Themengebiet "Porträts". Der Sieger darf sich in einer Einzelausstellung präsentieren. Die Ausstellung der ersten Preisträgerin Yvonne Roeb mit dem Titel "Nocturnal Eden" ist noch bis zum 10. Februar 2019 zu sehen. Daneben kommt auch die Musik nicht zu kurz. Die bereits traditionelle Reihe "Konzerte im Kallmann" wartet heuer an gleich elf Abenden mit hörenswerten Künstlerensembles auf.

Das Schlossmuseum ist derzeit mit seiner sehenswerten Aufarbeitung der Ismaninger Geschichte "Dreißig Jahre - Alltag in Ismaning zwischen 1925 und 1955" gleich in zwei Bauten vertreten. Neben der Hauptausstellung im Schlossmuseum selbst sind in der Galerie im Schlosspavillon noch bis 3. März Fotos aus der Sammlung des Kulturhistorikers Michael-Andreas Wahle zu sehen. Sie zeigen Motive einer Kindheit in der Nachkriegszeit in Deutschland. Aufgenommen wurden die Bilder zwischen 1945 und 1955 von US-Fotografen in der amerikanischen Besatzungszone. Sie sollten die Entwicklung Deutschlands auf dem Weg zur Demokratie dokumentieren, das Projekt wurde jedoch eingestellt und nie ausgewertet. Durch Glück blieben die Bilder in einem Archiv erhalten. Sie regen an, sich mit eigenen Erinnerungen zu beschäftigen und heben gleichzeitig den Blick über Ismanings Grenzen hinweg.

Im Schlossmuseum sind Fotos aus der Sammlung des Kunsthistorikers Michael-Andreas Wahle zu sehen. Die Motive zeigen eine Kindheit in der Nachkriegszeit in Deutschland. (Foto: Sammlung Wahle)

Abgehoben ist auch der Urheber der zweiten Ausstellung: Von März bis Mai zeigt Schlossmuseumsleiterin Christine Heinz Aufnahmen des Luftbildarchäologen Klaus Leidorf. Seit 2006 dokumentiert Leidorf aus der Vogelperspektive, wie sich Ismaning als Ort entwickelt. Am 30. März, 19 Uhr, untermalen die Musiker Stefan Waldner und Stefan Amannsberger die Aufnahmen musikalisch bei einem "Klang-Luftbild-Konzert" in der VHS. Im Sommer und Herbst widmet sich das Schlossmuseum der älteren Vergangenheit des Ortes; zunächst von Juni bis Oktober in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Leuchtenberg der herzoglichen Familie, die vor gut 200 Jahren durch Napoleons Verleihung des Herzogtitels an seinen Schwiegersohn Eugène de Beauharnais begann. Die Ausstellung wird von mehreren Vorträgen an der VHS flankiert. Von November an schließlich steht in einer Sammelausstellung die "Grafschaft auf dem Isarrain", die spätere Grafschaft Ismaning, im Fokus des Interesses, die von 1319 bis zur Säkularisation 1802/03 Bestand hatte. Zudem bietet das Schlossmuseum 2019 wieder eine Tagesfahrt an, auf den Spuren der Landgrafen begibt sich eine Gruppe nach Pfreimd und Leuchtenberg (Anmeldung bei Christa Diebel unter Telefon 089/96 35 12).

Eine vielfältige Mischung verspricht das Programm der Galerie im Schlosspavillon. Fünf verschiedene Ausstellungen hat Kuratorin Gisela Hesse in diesem Jahr eingeladen, die ein breites Spektrum der Malerei und bildenden Kunst eröffnen. Den Anfang machen Charlotte Acklin und Tamara Ralis von 17. März an. Während die Schauspielerin, Lyrikerin und Künstlerin Ralis vor allem zarte Skulpturen zeigt, setzt sich die Filmemacherin und Malerin Acklin auf der Leinwand in abstrakten Werken mit Form, Farbe und Textur auseinander. Dank ihrer Schichttechnik lädt sie den Betrachter ein, verborgene Ebenen zu entdecken. Mit kraftvollen Schraffuren und feinen Linien arbeitet der Münchner Künstler Manfred Popp, dessen Arbeiten von Mai bis Juli zu sehen sein werden. Die Motive des ausgebildeten Grafikdesigners erinnern zum Teil an geologische und biologische Formen.

Maxim Wakultschik stellt in der Galerie im Schlosspavillon aus. Mit seiner Technik verwischt er die Zweidimensionalität eines Bildes. (Foto: Galerie im Schlosspavillon/Veran)

Clotilde Lafont-König hingegen setzt der technisierten Welt einen Kontrapunkt entgegen, freilich mit einem Augenzwinkern. Ihre Arbeiten in der Sommerausstellung der Galerie stellt die Bonner Künstlerin unter den Titel "Ode an den Bleistift". Zu Beginn seiner Karriere widmete sich der aus Glasgow stammende Ronny Cameron vor allem der Bildhauerei, heute stehen neben Malerei Fotodruckmontagen im Zentrum seines Schaffens. Der Geretsrieder Künstler bearbeitet dabei eigene Fotografien und fremde Bilder und arrangiert diese teils digital zu eigenständigen Werken, die in ihrer Vielschichtigkeit zum genauen Hinsehen auffordern. Ebenfalls mit Collagentechnik arbeitet Maxim Wakultschik, der im November und Dezember die Galerie bespielen wird. Dem Düsseldorfer Künstler, in Minsk geboren, gefiel der Pavillon im Ismaninger Schlosspark so gut, dass er sich diesen als Ausstellungsort für seine Bilder wünschte. In der Auswahl mit dem Titel "Inter-Moment" macht Wakultschik die Bewegung zum Thema seines Schaffens und verwischt die Grenze des zweidimensionalen Bildes. Je nach Perspektive erlangt der Betrachter eine andere Sicht auf die Arbeiten.

Weitere Informationen zum Programm der Museen finden sich im Internet unter www.schlosspavillon-ismaning.de, www.kallmann-museum.de sowie www.schlossmuseum-ismaning.de. Die Ausstellungen sind jeweils von Dienstag bis Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet.