Die Ismaninger Hoftänzer schreiten, kreisen und springen in der Seidl-Mühle zu Klängen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Ihre Leiterin Jadwiga Nowaczek führt durch den Abend und gibt Einblicke in die höfische Tanzkultur dieser Zeit.

Von Udo Watter, Ismaning

"Die Schönheit. Die Schönheit der Schritte, die Schönheit der Musik." Wenn Jadwiga Nowaczek erklärt, was ihre Liebe zum historischen Tanz entflammt hat - zu den komplexen Schrittfolgen, den anmutigen Sprüngen des zeremoniellen Bewegungsflirts und den sie flankierenden Klängen - ist die Antwort von ihrem Gespür für elaborierte Ästhetik befeuert. Wobei es schon einen Unterschied zwischen den Tänzen der Renaissance und des Barocks (zu denen etwa die Sarabande oder Allemande gehören) gibt - letztere sind noch einmal schwieriger, technisch anspruchsvoller und eigentlich nur für Profis in jahrelangen, mühevollen Trainingsstunden zu erlernen.

Das heißt aber nicht, dass ihre Vorgänger weniger Spaß machen und weniger Finesse entfalten würden: Unter dem Motto "Highlights des Renaissance-Tanzes" präsentieren an diesem Freitag, 11. November, die "Ismaninger Hoftänzer" im großen Saal der Seidl-Mühle aristokratische Tanzkunst aus der Zeit um 1600. Es sind selten aufgeführte Tänze, die Jadwiga Nowaczek als Leiterin des Ensembles, das aus einem Kurs an der Musikschule Ismaning entstanden ist, nach originalen Quellen französischer und italienischer Tanzbücher von Thoinot Arbeau, Fabritio Caroso und Cesare Negri rekonstruiert hat.

Die Zeitreise in die Ballsäle der Renaissance wird von fünf Paaren gestaltet, die auch historische Kostüme tragen, also nach geschichtlichen Quellen und Vorbildern geschneiderte Gewänder. Es sind Tänze aus Italien und Frankreich, den Zentren der damaligen höfischen Tanzkunst, Balletti, Pavanen, Gaillarden und Branles. Es werden aber auch etwas später entstandene englische Country-Dances, etwa zur Melodie von "Greensleeves", gezeigt. Nowaczek, die in Ismaning lebt und neben ihrer Tätigkeit als Leiterin des Münchner Ensembles La Danza sowie einem Lehrauftrag für Historischen Tanz an der Musikhochschule München seit vielen Jahren an der Musikschule Ismaning unterrichtet, freut sich auf den Auftritt in ihrer Heimatgemeinde. "Es gibt prachtvolle Schreittänze zu sehen, Sprungtänze, Kreistänze, aber auch ein Tanzspiel." Was im Detail auf der Bühne passiert, weiß sie selbst auch nicht ganz genau, denn die gezeigten Werke seien "ihrem Wesen nach improvisiert", und entsprechend werden die Protagonisten ab und zu der Intuition des Augenblicks folgen.

"Was Sie da sehen werden, da schlackern Sie mit den Ohren."

Präsentiert werden einfache, aber auch komplexe Tänze mit reichem Schrittmaterial und diversen Taktwechseln - und mit teils erstaunlicher Dynamik. Nowaczek betont, dass historischer oder höfischer Tanz keinesfalls steif und geziert sei wie etwa in der berühmten Ballszene des Films "Tanz der Vampire", sondern im Gegenteil kein geringes Maß an Beweglichkeit und Sportlichkeit erfordere. "Stilisierung enthebt einen ja nicht von Temperament", sagt Nowaczek. Anders ausgedrückt: "Was Sie da sehen werden, da schlackern Sie mit den Ohren."

Live-Gesang wird am Freitag auch erklingen und Nowaczek, die ihre akademische Ausbildung in Schulmusik, Musikwissenschaft, Cello und Rhythmik an der Musikhochschule Freiburg absolviert hat, bevor sie dann in den Raum München zog, wird als Moderatorin in die höfische Tanzkultur einführen.

Detailansicht öffnen Jadwiga Nowaczek ist Tanzhistorikerin und Leiterin der Ismaninger Hoftänzer. (Foto: privat)

Seit 1980 rekonstruiert sie historische Tänze aus der Zeit vom 15. bis zum 19. Jahrhundert, forscht und stöbert Quellen auf, macht eine Zeit lebendig, in welcher sich durch die Kultur des Tanzes auch aristokratische Haltung, Eleganz und die Exklusivität einer verführerischen Situation entfalteten. "Tanz ist immer auch Kommunikation", sagt Nowaczek. Die Ismaningerin, die es genießt, auf dem Weg zum S-Bahnhof regelmäßig durch den Schlosspark der Gemeinde zu radeln und damit gleichsam höfisches Flair einzuatmen, hat auch schon zwei Opern inszeniert: Purcells "Dido und Aeneas" und "Felix in fide constantia" von Peter Lapier. Außerdem zeichnete sie für die Choreografie zu mehreren Balletten und Barockopern verantwortlich.

Ihre Liaison mit dem historischen Tanz ("Man wird beglückt und beschenkt") war im Übrigen keine Liebe auf den ersten Blick. Während des Studiums in Freiburg fand sie erst ziemlich langweilig, was sie da in einem Nebenkurs lernte, erst ein amerikanischer Gastdozent aus New York erweckte mit seiner frischen Herangehensweise ihre Leidenschaft. Sie selbst wird am Freitag auf der Bühne in Ismaning keine Drehungen und Sprünge zeigen: "In meinen Alter kann man nicht mehr so rumhupfen", sagt die 69-Jährige und lacht.

Die Aufführung am Freitag, 11. November, im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.