Traditionell veranstaltet die Gemeinde ein Weihnachtsfest für alle Ismaninger vom 75. Lebensjahr an. Neu ist, dass zwei Termine angeboten werden, weil die Zahl der Senioren wächst. Zur Auswahl stehen: Donnerstag, 12. Dezember, und Samstag, 14. Dezember. Beginn der Feier ist jeweils um 14 Uhr. Gefeiert wird im Bürgersaal in der Erich-Zeitler-Straße 2 in Ismaning. Wer keine Einladung erhalten hat, meldet sich im Rathaus, Zimmer 2.10, oder telefonisch unter den Nummern 089/96 09 00-113 oder -201. Für alle, die darauf angewiesen sind, gibt es für die Fahrt zum Bürgersaal und nach Hause einen Fahrdienst, der unter denselben Nummern buchbar ist.