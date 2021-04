Wegen großer Nachfrage und angesichts steigender Infektionszahlen weitet die Gemeinde Ismaning ihre Schnelltestkapazitäten noch einmal aus. Das Bayerische Rote Kreuz nimmt fortan nicht mehr nur am Wochenende Abstriche, sondern steht zusätzlich am Montag und Mittwoch jeweils von 7 bis 8.30 Uhr am Rathaus, Schloßstraße 3, und am Freitag jeweils von 17 bis 19 Uhr beim BRK-Haus an der Hauptstraße 17 parat. Schnelltests sind darüberhinaus wochentags in allen Apotheken und in den Hausarztpraxen nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die konkreten Zeiten finden sich auch auf der Webseite unter www.ismaning.de/coronavirus. An Wochenenden und Feiertagen übernehmen BRK-Mitarbeiter die Schnelltestungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; eine Bestätigung wird ausgestellt. Das Testmobil steht samstags, sonntags und feiertags von 11.30 bis 12.30 Uhr an der Kirchenstraße in Fischerhäuser sowie von 13 bis 15 Uhr an der Hauptstraße 17. Am Samstag, 24. April, entfällt der Termin in Fischerhäuser.