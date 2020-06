Die Gemeinde Ismaning gewährt künftig auch pädagogischem Fachpersonal und Ergänzungskräften in Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft die Arbeitsmarkt- sowie die sogenannte München-Zulage. Bisher erhalten diese finanzielle Unterstützung in der Gemeinde ausschließlich Mitarbeiter in gemeindlichen Einrichtungen - die Arbeitsmarktzulage liegt bei monatlich 200 Euro, die München-Zulage wurde Anfang des Jahres auf 270 Euro je Monat aufgestockt. Um ein "Ungleichgewicht" zwischen Mitarbeitern in kommunaler Trägerschaft und Angestellten in privaten Einrichtungen zu verhindern, sei die temporäre Angleichung sinnvoll, sagte Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Die Mehrkosten aufgrund der Angleichung bei der Arbeitsmarktzulage werden sich geschätzt auf 17 000 Euro belaufen, damit steigt der Gesamtzuschuss auf etwa 50 000 Euro, die München-Zulage dürfte die Gemeinde zusätzlich 35 000 Euro pro Jahr kosten und sich damit verdoppeln. Sinnvoll investiertes Geld, wie der Gemeinderat befand, der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen. Wohl auch in dem Wissen, dass pädagogisches Fachpersonal schwer zu finden ist.