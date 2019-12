Wie wird die Gemeinde Ismaning im Jahr 2040 aussehen? Auf diese Frage will der SPD-Ortsverein am Mittwoch, 4. Dezember, von 19.30 Uhr an bei seinem ersten Forum zu den Themen "Energie, Klima Mobilität" in der Hainhalle, Erich-Zeitler-Straße 5, Antworten finden. Mit dabei sind unter anderem Bürgermeister Alexander Greulich und Wolfgang Geisinger von der Bürger-Energie Unterhaching.