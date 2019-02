6. Februar 2019, 21:50 Uhr Ismaning Zufrieden im Kopf

Warum gehen manche Menschen unbeschwert durchs Leben, während es anderen trotz zahlreicher Bemühungen nicht gelingt, zufrieden zu sein? Wissenschaftsjournalistin Jeanne Rubner und Psychiater Peter Falkai beantworten in ihrem aktuellen Buch diese Frage mit den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung. In einem Vortrag am Montag, 11. Februar, erklärt Rubner, "Wie der Kopf unsere Gefühle steuert". Beginn ist um 19.30 Uhr in der Blackbox des Ismaninger Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15. Die Gebühr beträgt sieben Euro, mit Vortragskarte ist der Eintritt frei.