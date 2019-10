Florian Huber geht in seinem Vortrag am Donnerstag, 31. November, um 19 Uhr der Frage nach, was es mit Schabowskis Zettel auf sich hat, der 1989 zum Maueröffner wurde. Damit erinnert er an jenen denkwürdigen Tag, als Günter Schabowski bei einer Pressekonferenz den Zettel aus der Tasche zog und wenig später DDR-Bürger über die Grenze fahren durften. Huber, Historiker und Filmemacher, erzählt eine spannende Geschichte, beruhend auf Recherchen und bisher noch unerschlossenen Quellen. Der VHS-Vortrag findet im Kultur und Bildungszentrum Blackbox statt, er kostet sieben Euro Eintritt, mit Vortragskarte ist er frei.