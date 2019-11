Eines Tages liegt ein Ei im Nest. Mama und Papa freuen sich riesig. Aus dem Ei schlüpft ein winziger grauer Wuschel. Mama und Papa haben alle Flügel voll zu tun und erleben, wie der kleine Pinguin größer wird und ins Leben hinausgeht. Das Figurentheater Marotte spielt das Stück "Pit Pinguin" am Donnerstag, 21. November, von 16 Uhr an im großen Saal des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle. Die Veranstaltung ist für Kinder ab drei Jahren. Kostenlose Eintrittskarten sind in der Bibliothek zu bekommen.