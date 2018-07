19. Juli 2018, 21:57 Uhr Ismaning Wortkunst in der Blackbox

Der in Prag geborene Autor Jaromir Konecny gilt als ein Altmeister des Poetry Slams. Mit der Schweizerin Mary Long und dem Münchner Liedermacher Heiner Lange ist er an diesem Freitag zu Gast bei der Lesebühne in der Blackbox im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15. Von 20 Uhr an machen sie sich mit ihren Gastgebern Meike Harms und Markus Berg "Dichter ran ans Wort". Der Eintritt kostet sechs Euro.