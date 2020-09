Die CSU sei schon immer etwas anders als andere Parteien gewesen: "Provinziell und weltläufig, kleingeistig und großkotzig, kraftstrotzend und verletzlich - so und nicht anders hat sie es zur gefühlten bayerischen Staatspartei gebracht." Doch diese Herrlichkeit wankt, heißt es in der Ankündigung für den Vortrag "CSU: Das Bildnis einer speziellen Partei", den die VHS Nord und die Gemeindebücherei gemeinsam organisieren. Erhielt doch die CSU bei der bayerischen Landtagswahl nur noch 37,2 Prozent, was für sie einem Höllensturz gleichgekommen sei. Roman Deininger, Journalist der Süddeutschen Zeitung, kennt die Partei seit vielen Jahren durch seine Arbeit. Sein Parteienporträt sei "kritisch, fair und nicht zuletzt - wie die CSU selbst - von hohem Unterhaltungswert". Der Vortrag findet am Dienstag, 29. September, um 19.30 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15 statt. Gleichzeitig wird ein Live-Stream angeboten. Eine Anmeldung unter vhs-nord.de ist notwendig.