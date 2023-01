Selten war ein Programmtitel passender: "Ich helfe gern", verspricht der Kabarettist Andreas Rebers und das tut er mit seinem Auftritt am Freitag, 27. Januar, in Ismaning in der Tat. Der 65-Jährige springt nämlich kurzfristig für die Wellküren ein, deren ursprünglich an besagtem Freitag terminierte Vorstellung wegen Krankheit ausfällt. Die Veranstaltung in der Hainhalle beginnt um 20 Uhr.

Rebers ist häufiger Gast in namhaften Kabarettsendungen des deutschen Fernsehens, er schreibt Radiofeatures und ist seit 2020 ordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Bereits gekaufte Karten für die Veranstaltung behalten ihre Gültigkeit. Weiter gibt es Tickets bei Schreibwaren Stadler, Bahnhofsplatz 5, und Isar-Buch, Korbinianstraße 12, oder online über veranstaltungen@spd-ismaning.de oder an der Abendkasse.