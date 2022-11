Festliches Licht für den Advent: In Ismaning wird bereits an den Straßenlaternen, wie hier an der Schlossstraße, die Weihnachtsbeleuchtung angebracht.

Auch wenn es noch mehr als eine Woche hin ist bis zum ersten Advent: In Ismaning weihnachtet es schon, wie etwa an der Schlossstraße, wo Bauhofmitarbeiter in den vergangenen Tagen Kugeln mit unzähligen kleinen Lichtlein angebracht haben, die demnächst nach Einbruch der Dämmerung um die Wette strahlen und glänzen werden. Während viele Städte und Gemeinden wegen der aktuellen Energiekrise auf die festliche Erleuchtung ihrer Straßen und Wege verzichten, wollen die Ismaninger das nicht. Die Lichter werden mit Ökostrom betrieben und verfügen seit Jahren über Led-Technik, wie es aus dem Rathaus heißt: " Wir sollen uns natürlich einschränken und Zeichen setzen. Wir wollen aber auch der doch tristen und dunklen Vorweihnachtszeit den Glanz der Adventszeit entgegensetzen." Die Beleuchtung werde allerdings sparsamer eingesetzt. Angeschaltet wird sie am ersten Adventswochenende, abgeschaltet am Dreikönigstag, mithin rund einen Monat früher als in anderen Jahren. Mit diesen Maßnahmen werde mindestens die Hälfte des bisherigen Verbrauchs eingespart. An der Schlossstraße und im Schlosspark bekommen die Laternen glitzernde Lichterkugeln aufgesetzt, die besonders romantisch aussehen.