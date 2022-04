Einwohner der "Nordallianz"-Kommunen Garching, Ismaning, Unterschleißheim, Oberschleißheim und Unterföhring sowie Hallbergmoos, Eching und Neufahrn bei Freising, Unternehmen und Berufspendler sind aufgerufen, Ideen und Vorschläge abzugeben, wie digitale Angebote das Leben in der Region verbessern könnten. Der kommunale Zusammenschluss nimmt an dem Projekt "Smart City - Smart Region" teil, das vom bayerischen Bauministerium gefördert wird. Ziel ist es, bis Oktober ein Integriertes Digitales Konzept zu entwickeln, also eine Strategie, wie digitale Instrumente das Zusammenleben angenehmer machen können und den Ressourcenverbrauch verringern. Im Fokus stehen die Themen Mobilität und Wohnen. Mit ihrer Umfrage will die Nordallianz ausloten, wo die Menschen vor Ort den größten Bedarf sehen. Vorschläge könnten eine Mitfahrer-App sein, Co-Workingspaces oder ein Rufbus, der per App oder Anruf bestellt werden kann. Eine Teilnahme ist möglich unter idek.nordallianz.de.