Von Irmengard Gnau, Ismaning/Unterföhring

Der Kampf um Fachkräfte in der Metropolregion München ist hart. Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, sehen sich auch die Rathäuser im Landkreis München gezwungen, aktiv zu werden. Ein bewährtes Mittel, um Verwaltungsfachleute, aber auch Erziehrinnen und Erzieher für sich zu gewinnen und auch zu halten ist ein zusätzlicher finanzieller Anreiz. Auf den setzen auch die Gemeinden Ismaning und Unterföhring. Beide Kommunen haben nun beschlossen, ihre Arbeitsmarktzulagen fortzuführen und zum Teil sogar zu erhöhen.

In Unterföhring erhalten alle tariflich Beschäftigten in der Gemeindeverwaltung seit 2016 eine Arbeitsmarktzulage zusätzlich zu ihrem regulären Gehalt. Aktuell beträgt die Zulage 250 Euro im Monat für Vollzeitarbeitende nach entsprechender Einzelprüfung. Insgesamt ergibt das für die Kommune knapp 365 000 Euro im Jahr 2022 an zusätzlichen Personalkosten, die sich aber aus Sicht der Verwaltung rentieren: Der Zusatzbonus sei für Bewerber ein keineswegs unwichtiger Lohnbestandteil. Die Verwaltung schlug dem Gemeinderat daher vor, die Arbeitsmarktzulage sogar auf 300 Euro monatlich zu erhöhen - was das Gremium so annahm. Auch in Ismaning sollen Beschäftigte der Gemeinde und der Gemeindewerke auch weiterhin eine Arbeitsmarktzulage erhalten, die Gemeinde hat die Zusatzgabe von monatlich 200 Euro für insgesamt gut 500 Beschäftigte aktuell bis Ende 2023 verlängert.

Auch Erzieherinnen und Erzieher erhalten weiterhin mehr Geld

Ein weiterer Bereich, in dem sich Kommunen und andere Betreiber besonders schwer tun, genügend qualifiziertes Personal zu finden, sind die Betreuungseinrichtungen für Kinder. Unterföhring setzt auch hier auf einen Zusatzbonus zum Gehalt und verlängert seine Arbeitsmarktzulage für die Mitarbeiter der Unterföhringer Awo-Kindertagesstätten bis Ende 2024. Analog zu anderen Kommunen im Landkreis erhalten Erzieherinnen und weitere Mitarbeiter nach entsprechender Prüfung 200 Euro zusätzlich im Monat.

Ismaning hat sich bewusst entschieden, mehr Betreuerinnen und Betreuer in den gemeindlichen Kitas zu beschäftigen als gesetzlich als Minimum empfohlen. Bei einer überörtlichen Prüfung der Gemeindefinanzen wurde dies jüngst kritisiert. Der Gemeinderat hat nun jedoch unterstrichen, dass er seine Politik hier fortführen will. Gerade während der Corona-Zeit habe sich die gute Personalausstattung bewährt, außerdem konnten die gemeindlichen Einrichtungen durch Personalmangel bedingte Platzausfälle in Kitas anderer Träger ausgleichen. Erfolgreiche Kinderbetreuung sei inzwischen ein Standortfaktor.