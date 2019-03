28. März 2019, 22:00 Uhr Ismaning Um den Körper kümmern

Das Zitat "Kümmere dich um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast" wird dem US-amerikanischen Motivationstrainer Jim Rohn zugeschrieben. Unter dieses Motto stellt die Nachbarschaftshilfe Ismaning ihren ersten Gesundheitstag, der am Samstag, 30. März, im Familienzentrum, Reisingerstrasse 27, stattfindet. Von 10 bis 16 Uhr können Interessierte an mehr als zwölf unterschiedlichen Workshops, Kursen und Vorträgen zum Thema Gesundheit und Fitness teilnehmen. Wer selbst aktiv werden will, kann sich im Zenbo Balance, Karate, Mama-Workout, Yoga oder Rektusdiastase probieren. Der Eintritt kostet fünf Euro. Die Veranstalter bitten Teilnehmer, bequeme Kleidung sowie ein Handtuch mitzubringen.