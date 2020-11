Mitunter verbergen sich in Büchern auch spannende und überraschende Geschichten, die man hinter dem Cover gar nicht vermutet hätte. Die Gemeindebibliothek Ismaning, Mühlenstraße 17, hat sich daher zwischen dem 23. November und 23. Dezember eine besonderer Aktion für die Zeit vor Weihnachten ausgedacht. "Verpackte Kinderbücher und Romane" nennt sich dieses Angebot, das einen Überraschungsmoment wie bei der Bescherung an Weihnachten verspricht. Im Erdgeschoss wurden in der Kinderabteilung einige Kinderbücher weihnachtlich verpackt. Man erfährt also erst zu Hause, welches Buch man sich ausgeliehen hat. Unter dem Geschenkpapier sind sowohl neue Bücher zu finden, als auch altbekannte Lektüre. So entdeckt man Bücher, nach denen man sonst vielleicht nicht gegriffen hätte.