31. August 2018, 22:16 Uhr Ismaning Trauer um Elisabeth Böltl

Im Alter von 90 Jahren ist die ehemalige Dritte Bürgermeisterin und Pionierin in der Kommunalpolitik von Ismaning, Elisabeth Böltl, gestorben. Böltl sei während der 24 Jahre ihres politischen Engagements "eine verantwortungsvolle, engagierte Vertreterin der Bürgerschaft" gewesen und habe sich darüberhinaus "mit großer Leidenschaft auch für soziale und kulturelle Belange in Ismaning eingesetzt", würdigt die Gemeinde Böltl in einer Traueranzeige. Die SPD-Politikerin kam 1951 nach Ismaning und wurde ihres Berufes und ihrer Offenheit wegen im Ort rasch als "Apotheker-Liesl" bekannt. 1972 zog Böltl mit Maria Wantosch als erste weibliche Vertreterin in den Ismaninger Gemeinderat ein und etablierte sich dort als zupackende, streitbare Kommunalpolitikerin. Von 1978 bis 1984 war Böltl Ismanings Dritte Bürgermeisterin. Daneben engagierte sie sich sozial, gründete etwa die Nachbarschaftshilfe mit. 2005 zeichnete der damalige SPD-Innenminister Otto Schily Elisabeth Böltl für ihren Einsatz mit der Willy-Brandt-Medaille aus. Zuletzt lebte Elisabeth Böltl in einem Pflegeheim in Aschheim.