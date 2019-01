25. Januar 2019, 21:38 Uhr Ismaning Tiefgehende Gedanken

Waldorfschüler inszenieren Goethes "Faust"

Die Ensembles von vier Waldorfschulen bringen vom 23. bis zum 27. Februar den kompletten "Faust" auf die Theaterbühne der Ismaninger Waldorfschule. Das "Faust-Festival Ismaning 2019", das aus Anlass von 100 Jahren Waldorfpädagogik stattfindet, bietet Theaterliebhabern, Goethe-Fans und an innovativen Schulprojekten interessierten Menschen die Gelegenheit, Goethes Monumentalwerk in den Inszenierungen der Oberstufen-Schülerinnen und -schüler zu erleben. Veranstalter ist der Verein Waldorfprojekte (www.waldorfprojekte.de), der mit schulübergreifenden Projekten Erziehung und Bildung im Sinne der Waldorfpädagogik fördert. Der Verein Waldorfprojekte hat seinen Sitz in Ismaning und besteht seit 2016.

Schauspieler sind die Schülerinnen und Schüler der zwölften Klassen der Waldorfschulen Dresden, Landsberg, Wendelstein und Potsdam. Sie begründen ihre Teilnahme so: "Unser Ziel ist den Faust zu interpretieren und unsere persönlichen Horizonte durch tief gehende Gedanken zu erweitern", wie es in der Ankündigung heißt. Außerdem möchten die jungen Menschen mit dem Theater-Projekt das "geniale Werk kreativ, künstlerisch und anschaulich zum Leben erwecken". Nicht zuletzt wollen die Nachwuchsschauspieler mit ihrem Stück den Liebhabern von Literatur und Theater etwas Gutes tun und den Stoff auch für Neueinsteiger faszinierend und verständlich machen sowie mit ihren Zuschauern "in die unendlichen Dimensionen der Faust-Handlung vom Himmel durch die Welt zur Hölle" eintauchen.

Außer den Aufführungen gibt es beim Faust-Festival auch ein kostenloses Rahmenprogramm. Nachmittags und am frühen Abend beleuchten Pädagogen und Faust-Experten jeweils bestimmte Aspekte des Werks aus heutiger Sicht. Auch zum 100-jährigen Bestehen der Waldorfpädagogik gibt es einen Vortrag. Das Festival findet in der Rudolf-Steiner-Schule Ismaning, Dorfstr. 77, statt. Karten gibt es online (www.faust-festival.de) oder telefonisch (0160/78 02 991). Promotion-Videos gibt es bei Youtube.