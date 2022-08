Ismaning:Neubau des technischen Rathauses beginnt

Sommerzeit ist Baustellenzeit, das gilt auch für die Gemeinde Ismaning. In dieser Woche haben an der Erich-Zeitler-Straße im Ortsinneren die Arbeiten für den Neubau des geplanten Rathauszusatzgebäudes begonnen. Im Ismaninger Rathaus im historischen Schloss wird es schon seit längerem eng mit den Arbeitsplätzen. Angesichts zunehmender kommunaler Aufgaben und damit verbundener Aufstockung des Personal hat die Gemeinde beschlossen, einen Neubau an der Erich-Zeitler-Straße zu errichten. In dem sogenannten Technischen Rathaus, das vom Schloss fußläufig zu erreichen sein wird, soll die Ismaninger Bauverwaltung künftig logieren. Für den modernen, nachhaltig konzipierten Neubau muss der alte Hort weichen. Die Abrissarbeiten sind bereits im Gange. Während der Arbeiten ist die Erich-Zeitler-Straße im Bereich der Baustelle nur einspurig befahrbar. Zudem ist die Tiefgarage in der Ortsmitte, deren Zufahrt an das Baustellengelände angrenzt, von den Baumaßnahmen betroffen. Die Überdachung der Zufahrtsrampe wird vorübergehend abgebaut. Deshalb bleibt die Tiefgarage für voraussichtlich drei Wochen gesperrt. In diesem Zeitraum dürfen keine Fahrzeuge in der Tiefgarage parken. Die Sperrung tritt am 19. August in Kraft.