Wenn nicht der Mensch - als Patient und als Pflegender - im Mittelpunkt des Gesundheitssystems steht, sondern Profit, Apparate und Pharmazeutika, dann wird das Gesundheitssystem zur Gefahr. "Tatort Krankenhaus? - Ein kaputtes System macht es den Tätern leicht", so lautet denn auch der Titel eines Online-Vortrags von Professor Karl H. Beine am Dienstag, 26. Oktober. Beginn ist um 19.30 Uhr. Veranstalter ist die VHS im Norden des Landkreises in Kooperation mit der Gemeindebibliothek Ismaning. Beine war bis 2020 Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Witten/Herdecke. Gebühr: sieben Euro (mit Vortragskarte gebührenfrei).