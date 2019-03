5. März 2019, 21:39 Uhr Ismaning Tanzen und Burlesque

Auf Jugendliche von 16 Jahren an und junge Erwachsene wartet viel Spaß im "Dance Club" der VHS Ismaning. Von 10. März an wird dort immer von 18 bis 19.30 Uhr nach einem Warm up mit Stretching, Kraft- und Technikübungen zu verschiedenen Stilrichtungen von Modern Jazz bis hin zu Funk getanzt. Wer's lieber klassisch mag: Paare können von 13. März an im "Goldstufe"-Kurs bei Walzer, Foxtrott, Tango, Cha Cha Cha, Rumba, Salsa, Boogie und Jive 15 Mal mittwochs immer von 19.35 Uhr bis 20.35 Uhr ihrer Tanzlust frönen. Wer neugierig ist auf "Burlesque", am 31. März weiht Topsy Curvy in die Kunst der tänzerischen Verführung ein. Sie lehrt Teasen, Bumps, Grinds und Shimmys und verrät die Geheimnisse des Burlesque Walk. Infos unter www.vhs-nord.de.