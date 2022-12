Der Historiker Sven Deppisch setzt sich mit dem Phänomen der Holocaustleugnung auseinander. Am Dienstag spricht er in Ismaning.

Interview von Flavia Klingenhäger, Ismaning

Der Historiker Sven Deppisch hält an diesem Dienstag in Ismaning einen Vortrag über Holocaustleugnung. Dabei beleuchtet er nicht nur die Hintergründe und die Geschichte dieses Phänomens, sondern geht auch der Frage nach, was man dagegen tun kann. Die SZ sprach vorab mit dem Gröbenzeller, der als Lehrbeauftragter an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern im Fachbereich Polizei unterrichtet.