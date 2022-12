Meine Zahl:Zwölf gegen den Streit

Die zwölf neuen Streitschlichter an der Camerloher Grundschule in Ismaning.

Von Irmengard Gnau, Ismaning

Weihnachten ist das Fest der Liebe, heißt es. Dabei kommt es gerade rund um die Feiertage oftmals zu Streiterei, wenn jeder viel um die Ohren hat und die Erwartungen vielleicht besonders hoch sind. Gut, wenn dann jemand in der Nähe ist, der weiß, wie sich ein Streit schlichten lässt - wie zum Beispiel die zwölf Mädchen und Jungen aus der Camerloher Grundschule in Ismaning, die gerade ihre Ausbildung als Streitschlichter erfolgreich abgeschlossen haben.

Über mehrere Monate hin haben die Viertklässler - je zwei aus jeder der drei vierten Klassen - mit Sozialpädagogin Marianne Schütte und ihrer Kollegin von der Schulsozialarbeit gelernt und geübt, wie sie dazu beitragen können, dass Mitschüler einen Streit beilegen und in sechs Schritten bis zu einer Lösung kommen. Sie haben gemeinsam erörtert, wie Streit entsteht und in Rollenspielen Verhaltensweisen erprobt. Mit diesem Rüstzeug sind die Streitschlichter nun auf dem Pausenhof ihrer Grundschule unterwegs. Jeden Tag trägt ein Team aus zwei Kindern die weithin sichtbaren Streitschlichterwesten und steht zur Seite, wenn es zu Konflikten kommt.

Das Konzept verfolgt die Schule seit 2009 mit Erfolg. Zentral dabei ist: Die Schlichter treten nur in Aktion, wenn das die Streitenden auch wollen, die Hilfe ist also ein freiwilliges Angebot. "Ganz wichtig ist außerdem, dass beiden Seiten zugehört wird", sagt Schütte. Die Streitschlichter lenken den Blick der Beteiligten dann auf die Frage: Was hast du denn dazu beigetragen, dass der Streit schlimmer geworden ist? Was könnte man stattdessen besser tun? So erarbeiten die Streitenden selbst, unterstützt von den Schlichtern, einen Weg aus dem Zank. "Es geht um eine Konfliktlösung, nicht um einen Schuldspruch", betont Schütte.

Detailansicht öffnen Marianne Schütte und ihre Kollegin von der Schulsozialarbeit haben die Streitschlichter ausgebildet. (Foto: Robert Haas)

Streit unter Kindern kann aus verschiedenen Gründen entstehen, weiß Schütte. "Klassiker sind Missverständnisse, gerade unter jüngeren Kindern. Wenn einer zum Beispiel mit dem anderen Fangen spielen möchte, das aber nicht klar sagt, sondern dem anderen nur auf die Schulter klopft und dann davon läuft. Dann fühlt sich der zweite vielleicht geschubst und ist angegriffen", sagt Schütte. Häufiger kommt es auch vor, dass Kinder raufen und den Moment verpassen, um aufzuhören. "Einer denkt dann noch, es ist Spaß, aber dem zweiten ist es eigentlich schon zu viel", sagt Schütte.

In solchen Momenten können die Streitschlichter die Situationen auflösen helfen. Der große Vorteil der Streitschlichter ist aus Sicht der Sozialpädagogin: "So können die Kinder ihren Streit aus der Pause gleich auf dem Pausenhof beilegen und nehmen ihn nicht mit in den Unterricht."

